La Versiliana Ermal Meta nel cartellone

Ermal Meta ha annunciato le date del suo tour estivo 2026, dopo aver comunicato il ritorno sui palchi indoor con il progetto “Live Club 2026”. Le prevendite sono aperte su Ticketone e altri circuiti di vendita abituali. La notizia arriva in un momento in cui l’artista ha già reso noto il suo ritorno alle esibizioni in luoghi chiusi.