La Versiliana Ermal Meta nel cartellone
Ermal Meta ha annunciato le date del suo tour estivo 2026, dopo aver comunicato il ritorno sui palchi indoor con il progetto “Live Club 2026”. Le prevendite sono aperte su Ticketone e altri circuiti di vendita abituali. La notizia arriva in un momento in cui l’artista ha già reso noto il suo ritorno alle esibizioni in luoghi chiusi.
Dopo aver annunciato il suo atteso ritorno sui palchi indoor con il “ Live Club 2026 ”, Ermal Meta svela oggi le nuove date del tour estivo 2026 (prevendite aperte su ticketone e i circuiti di vendita abituali). Tappa il 3 agosto al Teatro La Versiliana. Una data a cura di Leg Live Emotion Group per la 47°edizione del Festival La Versiliana. Un ritorno che arriva all’indomani dell’esperienza sul palco dell’Ariston con la toccante “Stella Stellina”, confermando ancora una volta il forte legame tra l’artista e il suo pubblico. Il nuovo tour rappresenta così la naturale prosecuzione di questo momento artistico, tra energia, racconto e musica dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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