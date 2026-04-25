Il cantautore avvia un tour che lo porterà tra club e piazze in diverse città italiane, a partire dal 29 aprile da Perugia. Lo spettacolo include i brani del suo nuovo album, intitolato Funzioni Vitali, e si protrarrà fino a settembre. La tournée rappresenta una serie di appuntamenti live in cui l’artista presenterà il suo repertorio a un pubblico vario e numeroso.

? Cosa sapere Ermal Meta avvia il tour tra club e piazze il 29 aprile da Perugia.. Il programma include i brani del nuovo album Funzioni Vitali fino a settembre.. Ermal Meta trasforma la primavera e l’estate 2026 in un viaggio musicale senza sosta, partendo dal 29 aprile dall’Afterlife di Perugia per toccare i club più iconici prima di spostarsi sotto le stelle dei grandi palchi estivi. Dopo aver ottenuto l’ottavo posto durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Stella Stellina, l’artista ha pianificato una strategia itinerante che punta tutto sulla vicinanza con il pubblico. Il piano prevede infatti due circuiti distinti: una prima fase dedicata ai club, dimensione che l’interprete predilige per l’intensità del contatto, seguita da una serie di appuntamenti all’aperto che attraverseranno l’Italia fino a settembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ermal Meta conquista l’Italia: il tour tra club e grandi palchi

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