Il Comune vende tre immobili | all’asta il villino Desii una casa e l’ex centro cottura a Chiazzano

Il Comune di Pistoia ha annunciato la vendita all’asta di tre immobili: il villino Desii, una casa e l’ex centro cottura a Chiazzano. La procedura prevede la messa all’asta di queste proprietà che risultano attualmente inutilizzate e sono di proprietà pubblica. L’avviso è stato pubblicato recentemente, e le offerte possono essere presentate entro le scadenze stabilite.

Pistoia, 1 marzo 2026 – Il Comune di Pistoia dismette alcuni immobili inutilizzati e pubblica un bando per la vendita all'asta per tre edifici di proprietà pubblica. Le offerte dovranno essere proposte all'ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13 di mercoledì 15 aprile 2026: tra l'altro, è stato precisato che le aggiudicazioni avverranno anche nel caso in cui fosse proposta una sola offerta. Per non acquistare a scatola chiusa il Comune ha fatto sapere i soggetti potenzialmente interessati potranno visitare ognuno degli immobili messi in vendita, chiedendo un appuntamento con cinque giorni di preavviso il servizio Lavori Pubblici e Patrimonio (attivo dal lunedì al venerdì nella finestra oraria 9-13).