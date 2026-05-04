Equitalia Giustizia | 17 posti fissi a Roma scade il bando domani

Domani scade il bando per 17 posti fissi a Roma presso la sezione Giustizia di Equitalia. La selezione prevede l'accesso tramite una procedura che richiede almeno 18 mesi di esperienza nel settore. Tra i requisiti richiesti ci sono specifiche competenze legate alla gestione del Fondo Unico Giustizia e altre certificazioni professionali. La convocazione si rivolge a candidati che soddisfano i criteri stabiliti dal bando pubblico.

? Cosa scoprirai Come si accede alla selezione con 18 mesi di esperienza?. Quali sono i requisiti per gestire il Fondo Unico Giustizia?. Perché la scadenza del bando è fissata per domani pomeriggio?. Quanto sarà lo stipendio mensile lordo per i nuovi funzionari?.? In Breve Candidature entro le ore 15:00 del 6 maggio 2026 tramite portale online.. Retribuzione lorda mensile di circa 2.060 euro per la Terza Area Professionale.. Requisito di almeno 18 mesi di esperienza in studi o aziende medie.. Selezione gestita da Gi Group S.p.A. in tre fasi distinte.. Equitalia Giustizia S.p.A. ha aperto una selezione pubblica per 17 nuovi funzionari a tempo indeterminato, con le candidature che scadono il 6 maggio 2026 alle ore 15:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

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