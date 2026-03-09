Ue concorso da 1.490 posti per laureati a 6.000 euro al mese | scade domani

Domani scade il termine per partecipare al concorso dell’Unione Europea che prevede l’assunzione di 1.490 laureati come amministratori. La selezione pubblica punta a coprire diversi posti nella funzione pubblica europea, offrendo uno stipendio di circa 6.000 euro al mese. La procedura di reclutamento è aperta a candidati interessati a entrare nel quadro di personale dell’UE.

L’Unione Europea ha avviato un’ampia selezione pubblica per reclutare 1.490 unità di personale da inserire nella funzione pubblica europea con il profilo di Amministratore. Si tratta di una delle opportunità di lavoro più rilevanti e competitive per giovani laureati, con uno stipendio lordo mensile di oltre 6.000 euro e prospettive di carriera nelle principali istituzioni comunitarie. La selezione è organizzata dall’Epso, l’ufficio europeo di selezione del personale, e si propone di costituire un elenco di riserva dal quale le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione Europea potranno attingere per le assunzioni previste nel corso dei prossimi anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

