Progetti eolico offshore i dubbi del governo | scatta l?allarme sui costi In Puglia quattro impianti da valutare

Il governo ha espresso preoccupazioni riguardo ai costi dei progetti eolico offshore, in particolare per quattro impianti in Puglia. Le dichiarazioni del premier indicano una possibile sospensione o rallentamento delle attività, senza però annunciare decisioni definitive. La questione riguarda specificamente la sostenibilità economica e la fattibilità degli impianti in relazione alle spese previste.

Non è un colpo di spugna, ma una frenata certamente sì. Le recenti dichiarazioni del premier Giorgia Meloni sui costi eccessivi dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici offshore potrebbero impattare, magari rallentandoli, sui progetti delle società investitrici, con la Puglia che allo stato conta quattro iniziative nel Mar Adriatico. Ma anche sul posizionamento delle industrie costruttrici e sulle prospettive dei porti. Taranto anzitutto e poi anche Brindisi, che nell’eolico offshore hanno individuato una strada per diversificare e creare nuovo lavoro. Eppure lo scorso agosto, dopo una lunga gestazione, ha visto la luce un decreto interministeriale Ambiente-Infrastrutture che sceglie i porti di Augusta, Taranto, Brindisi e Civitavecchia come hub nazionali per l’eolico offshore. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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