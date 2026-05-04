Entra in un ristorante e svuota la cassa il proprietario lo insegue Poi nasconde l' auto nel bosco ma i carabinieri lo fermano

Nella serata di qualche giorno fa, un uomo è entrato in un ristorante e ha sottratto denaro dalla cassa, poi è scappato a bordo di un’auto che ha nascosto nel bosco. Il proprietario del locale lo ha inseguito, ma è stato fermato dai Carabinieri durante un controllo nel territorio. Nei giorni successivi, le forze dell’ordine hanno identificato e denunciato il 35enne straniero coinvolto nell’episodio.

Nei giorni scorsi, con una rapida operazione di controllo del territorio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgo Val di Taro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 35enne dell’Est Europa. L'uomo è ritenuto uno dei presunti responsabili di un furto ai.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Minorenne guida un’auto, brucia un posto di blocco e scappa. Poi aggredisce i carabinieri che lo fermanoSan Vittore Olona (Milano), 4 marzo 2026 – Alla guida di un’autovettura, pur essendo minorenne e dunque senza patente, con seduta al posto passeggero... “Non dite niente a papà”. I carabinieri fermano l’auto dopo un folle inseguimento, poi lo choc: chi c’era a bordoDue interventi distinti, avvenuti a breve distanza di tempo tra Napoli e la provincia, hanno visto coinvolti gruppi di giovanissimi alla guida di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Violentò una turista nel ristorante vicino al Pantheon: a processo l’ex direttore; La salute comincia dalla cucina, parola di chef; The Begin Hotels entra col 45% nel Ristorante Andreina di Loreto dello chef Errico Recanati; A Milano spunta una nuova trattoria giapponese. L’izakaya moderno dove si cucina tutto alla griglia. Entra in un ristorante e mostra la pistola per mangiare prima dell’apertura. DenunciatoEntra in un ristorante e mostra la pistola perché vuole mangiare prima dell’apertura del locale, scatenando il panico tra i presenti. L’uomo si è poi divincolato e dato alla fuga, mentre un altro ... blitzquotidiano.it Entra in un ristorante, ruba un coltello e semina il panico nel centro storico a Barletta: arrestatoI carabinieri del Radiomobile di Barletta hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di quarant’anni, di origini marocchine, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, per resistenza ... bari.repubblica.it Sky tg24. . Si entra in una settimana che potrebbe rivelarsi decisiva nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Andrea Sempio è stato convocato in procura il 6 maggio. Intanto riemergono alcune suggestione legate a un forum in cui sembr - facebook.com facebook Firenze, il gatto Pitagora entra in corsia all'ospedale Meyer #firenze x.com