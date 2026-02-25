Non dite niente a papà I carabinieri fermano l’auto dopo un folle inseguimento poi lo choc | chi c’era a bordo

Due interventi distinti, avvenuti a breve distanza di tempo tra Napoli e la provincia, hanno visto coinvolti gruppi di giovanissimi alla guida di auto lanciate ad alta velocità. In entrambi i casi, i veicoli non si sono fermati all’alt dei militari e sono scattati inseguimenti terminati con il blocco dei mezzi e l’identificazione dei minorenni a bordo. Il primo episodio si è verificato intorno alle 23, quando i carabinieri della compagnia Stella hanno intimato l’alt a una Fiat Panda. L’auto non si è fermata e ne è nato un inseguimento durato circa 30 minuti, durante il quale sono state segnalate manovre pericolose e danni lungo il percorso. La corsa si è conclusa a Villaricca, in provincia di Napoli. Una volta fermato il veicolo, due occupanti hanno tentato di allontanarsi a piedi, ma sono stati raggiunti e bloccati. Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Leggi anche: I carabinieri fermano l’auto dopo un folle inseguimento, chi c’era a bordo: “Non dite niente a papà”

Leggi anche: Fugge al controllo e scappa tra le auto in transito: folle inseguimento in centro, poi l'arresto di un 33enne dopo l'aggressione ai carabinieri

Temi più discussi: Napoli, minorenni incontrollati: carabinieri arrestano due ragazzini e ne denunciano uno. Non lo dite a papà; Soldi pubblici, niente sala: Terni, un’amministrazione fuori dal comune; Delitto di Garlasco: sentita la vendetta di Venditti? Voterò sì perché la Giustizia mi ha tradito. Poi non dite che non ve l’avevamo detto…; Delitto di Garlasco: la perizia Cattaneo già vale zero (per qualcuno)? Chiara Poggi massacrata nella notte...

Ma è vero che non si può più dire niente? Cathy La Torre e il suo prontuario di risposte a battute sessiste e frasi cringeOggi non si può più dire niente. È la frase che si sente ripetere ovunque: nei talk show, nelle chat di gruppo, persino a cena tra amici. Eppure, mai come oggi abbiamo avuto così tanti strumenti per ... quotidiano.net

Bologna, Ferguson: A Skorupski non devo dire niente, ha esperienza. RialziamociLewis Ferguson, centrocampista del Bologna, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta subita in rimonta dai suoi in casa del Genoa: Il gol non significa niente per me, se non vinciamo. Per 60 minuti ... m.tuttomercatoweb.com

Crem tart gluten free.....niente male per essere la prima volta che la faccio...che ne dite - facebook.com facebook