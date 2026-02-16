Affitti brevi Napoli l’analisi di Ditto

Turismo e affitti brevi Napoli: serve una regia pubblica Napoli si trova davanti a un bivio delicato: continuare a cavalcare l’onda della crescita turistica oppure fermarsi a riflettere su come governare il fenomeno degli affitti brevi Napoli prima che emergano squilibri difficili da correggere. Il dibattito si accende dopo l’intervento dell’imprenditore napoletano Enrico Ditto, attivo nel comparto turistico, che invita l’amministrazione a osservare con attenzione quanto sta accadendo a Roma. Nella Capitale, dopo le aspettative legate al Giubileo, il mercato degli affitti brevi ha mostrato segnali di rallentamento e revisione. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Roma ha deciso di intervenire sull’aumento degli affitti brevi, dopo aver visto molti appartamenti svuotarsi nel centro storico.

Negli ultimi cinque anni, il settore degli affitti brevi ha registrato una crescita del 42%, con Napoli che ha visto un aumento del 98,1%.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Immobiliare, affitti 2025: frenata a Milano e fuga dagli short rent a Roma e Napoli; Affitti nelle grandi città: confronto tra Milano, Roma e Napoli; Affitti brevi, confronto tra grandi città e borghi: redditività e impatto delle nuove regole fiscali; Affitti, mercato in assestamento a Milano, Roma e Napoli.

Affitti a Milano in calo dopo anni, più alti a Roma e Napoli: dove convengonoNel primo semestre 2025 i canoni scendono a Milano e salgono a Roma e Napoli: bilocali i più richiesti, cambiano contratti e tempi ... quifinanza.it

Ghigliottina sugli affitti brevi: così Comuni e Ue preparano la stretta del 2026La recente sentenza della Consulta e il giro di vite in arrivo nei prossimi mesi da Bruxelles mettono nuovi paletti ai proprietari. Che, a questo punto, si troveranno preclusa la possibilità di locare ... panorama.it

Affitti brevi, l'analisi: perché il settore mostra segnali di frenata x.com

Affitti brevi, l'analisi: perché il settore mostra segnali di frenata - facebook.com facebook