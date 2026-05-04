Il Venezuela ha deciso di riaprire le proprie risorse alle grandi compagnie petrolifere internazionali, tra cui quella italiana. Dopo un periodo di restrizioni, il paese sudamericano ha ripreso a collaborare con aziende straniere nel settore energetico. L’Italia torna così a essere presente nel paese, con accordi e progetti nel settore del petrolio pesante. La ripresa delle attività si verifica in un momento di tensioni e cambiamenti nel settore energetico globale.

Roma, 4 mag – Il Venezuela riapre le porte alle grandi compagnie petrolifere e l’Italia entra dalla porta principale. Eni ha firmato con il ministero venezuelano degli Idrocarburi e con Pdvsa un accordo programmatico per rilanciare la produzione nel giacimento Junin-5, nella Fascia dell’Orinoco: un’area di greggio pesante da 35 miliardi di barili certificati in posto, gestita dalla società venezuelana con il 60% e dal gruppo italiano con il 40%. L’intesa è stata presentata a Caracas alla presenza della presidente incaricata Delcy Rodríguez e dell’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, dopo un incontro a Palazzo Miraflores. Per Eni si tratta del consolidamento di una presenza mai davvero interrotta nel Paese sudamericano, dove il gruppo opera anche su altri fronti energetici, dal petrolio al gas offshore.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Eni in Venezuela, l’Italia torna dove scorre il petrolio pesante

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