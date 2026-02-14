Petrolio in Venezuela Trump concede cinque licenze C’e anche l’Eni

Donald Trump ha firmato cinque licenze per permettere alle compagnie petrolifere di lavorare in Venezuela, tra cui c’è anche l’Eni, che opera nel Paese da più di 25 anni. La decisione arriva dopo settimane di negoziati con le aziende coinvolte. L’Eni continua a investire nel settore estrattivo venezuelano, nonostante le sanzioni statunitensi.

Donald Trump accelera sul Venezuela e concede la licenza ad operare nel Paese a cinque major energetiche, tra cui l’ Eni, presente da oltre 25 anni. In un documento pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro, il colosso italiano, le britanniche Bp e Shell, e la spagnola Repsol sono state autorizzate ad operare nel settore petrolifero e del gas venezuelano, insieme alla società americana Chevron, che era stata in grado di mantenere le attività lì grazie a una deroga. La licenza autorizza questi gruppi a fare affari con la compagnia petrolifera nazionale Pdbsa e le sue affiliate, specificando che i contratti saranno regolati dalla legge statunitense e che i pagamenti devono essere effettuati tramite conti approvati dal Tesoro Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Trump: operazione in Venezuela è un avvertimento per chiunque minacci gli Usa

