L’Eni riprende le operazioni in Venezuela dopo l’ok di Washington, che ha permesso a cinque compagnie petrolifere di tornare a lavorare nel paese. La decisione arriva in un momento in cui il settore energetico venezuelano cerca di rilanciarsi, e l’Eni si prepara a riprendere le attività nei giacimenti. La mossa si inserisce in un contesto di progressiva apertura tra gli Stati Uniti e Caracas, favorendo un possibile aumento della produzione di petrolio.

Gli Stati Uniti hanno autorizzato cinque gruppi petroliferi, tra cui l’Eni, a «riprendere le operazioni in Venezuela sotto la supervisione di Washington». In un documento pubblicato ieri sul sito web del Dipartimento del Tesoro, le società britanniche BP e Shell, la spagnola Repsol e il gruppo guidato da Claudio Descalzi «sono autorizzate a operare nel settore petrolifero e del gas in Venezuela, insieme alla società americana Chevron», che aveva potuto mantenere le operazioni lì grazie a un’esenzione speciale. La gestione del petrolio è dominata dalla compagnia di stato Pdvsa, ma la legge venezuelana prevedeva che le aziende straniere potessero operare attraverso le “Empresas Mixtas“ in cui Pdvsa detiene solitamente la maggioranza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Petrolio, Eni torna in Venezuela con il via libera di Washington

Il governo venezuelano ha dato il via libera a Eni e a quattro grandi compagnie petrolifere mondiali per negoziare l’estrazione di petrolio nel paese.

L’attuale crisi in Venezuela ha spinto Opec+ a mantenere invariati i livelli di produzione di petrolio, nonostante le pressioni statunitensi.

