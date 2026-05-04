Energia Franzolini FenealUil | Paese troppo dipendente da fossili serve Piano

Un rappresentante sindacale ha commentato la situazione energetica attuale, sottolineando come il Paese dipenda ancora molto dai combustibili fossili. Ha aggiunto che la crisi energetica dovuta alla condizione geopolitica internazionale ricorda quella vissuta decenni fa durante una precedente crisi petrolifera. La richiesta è quella di adottare un piano strategico per affrontare questa dipendenza e garantire maggiore stabilità nel settore energetico.

Roma, 4 mag. (AdnkronosLabitalia) - "La crisi energetica che stiamo attraversando a causa della condizione gepolitica mondiale sinceramente fa venire un po' di tristezza, nel senso che è più o meno la stessa che affrontammo decenni fa con un'altra crisi petrolifera. E il Paese in tutti questi anni non ha fatto molto per uscire da questa condizione di dipendenza energetica. Questa sarebbe la vera politica industriale da mettere in campo, cioè l'immaginare di fornire l'energia alle imprese, alle famiglie, ai lavoratori a prezzi concorrenziali rispetto agli altri Paesi dell'Europa". Così, con AdnkronosLasbitalia, Mauro Franzolini, segretario generale della FenealUil, interviene sugli effetti della crisi energetica per il settore delle costruzioni.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Energia, Franzolini (FenealUil): "Paese troppo dipendente da fossili, serve Piano" Notizie correlate Leggi anche: Casa, Franzolini (FenealUil): "Serve piano strutturale" Leggi anche: Lavoro, Franzolini (FenealUil): "Moderatamente soddisfatti da decreto" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Infortuni, Franzolini (FenealUil): Fare di più, attenzione Inail e Inl; 1° Maggio, Franzolini (FenealUil): A Marghera e a Santeramo per rilancio industria; Franzolini (FenealUil): Decreto sul lavoro suscita moderata soddisfazione; Lavoro, Franzolini (FenealUil): Moderatamente soddisfatti da decreto. Energia, Franzolini (FenealUil): Paese troppo dipendente da fossili, serve PianoRoma, 4 mag. (Adnkronos/Labitalia) - La crisi energetica che stiamo attraversando a causa della condizione gepolitica mondiale sinceramente fa venire un po' di tristezza, nel senso che è più o meno l ... iltempo.it Pnrr, Franzolini (FenealUil): Operazione straordinaria, completare azioniRoma, 4 mar. (Labitalia) - Il Pnrr è stato un'operazione straordinaria. L'Europa ha messo a disposizione oltre 230 miliardi per il nostro Paese, tra ... iltempo.it Nessun compromesso, solo pura potenza. L’energia dei nostri atleti incontra quella di Audi Italia per definire insieme gli standard della performance, oltre ogni limite. #wearefisi #Sponsoredby #Audi #AudiFISIOneAttitude #WinterAsksForTheGreatestPerforma - facebook.com facebook Quando si parla di fotovoltaico non conta quanta energia produciamo, ma la superficie che scegliamo di coprire. #Energia #pannellisolari #29aprile x.com