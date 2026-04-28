Un rappresentante sindacale ha commentato le prime indiscrezioni sul nuovo decreto relativo al settore del lavoro, affermando di essere moderatamente soddisfatto. Ha sottolineato che alcuni aspetti del provvedimento sembrano rispondere alle richieste avanzate dalla propria confederazione. La dichiarazione fa riferimento a una valutazione iniziale, senza entrare nel dettaglio dei contenuti specifici del decreto approvato.

Roma, 28 apr. (AdnkronosLabitalia) - "Da quelle che sono le prime indiscrezioni siamo moderatamente soddisfatti, nel senso che ci sono alcuni passaggi che sicuramente raccolgono quelle che sono le nostre richieste, in particolare della nostra confederazione, la Uil. Il fatto che ci si concentri nella valutazione dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi è un primo passo in avanti. Noi sappiamo che ci sono molte associazioni datoriali che hanno una scarsissima rappresentatività, che hanno stipulato dei contratti con organizzazioni sindacali altrettanto poco rappresentative, cercando di creare delle condizioni per una strutturale riduzione dei vantaggi e dei diritti dei lavoratori.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Franzolini (FenealUil): "Moderatamente soddisfatti da decreto"

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