Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero italiano ha raggiunto oggi, 13 aprile 2026, un valore di 0,142 euro per kilowattora, equivalenti a circa 141,86 euro per megawattora. Il Prezzo Unico Nazionale, che rappresenta il costo di riferimento all’ingrosso, si attesta su questa cifra, segnando un aumento rispetto alle settimane precedenti. La variazione si riflette sulle tariffe e sui costi energetici a livello nazionale.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 13 Aprile 2026, un valore di 0,142 €kWh (141,86 €MWh). Si tratta di un incremento significativo rispetto al giorno precedente, con una variazione del +40,2%. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,125 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è di 0,136 €kWh, segnalando un trend rialzista rispetto ai valori recenti. Nel mercato libero, il prezzo dell’energia può variare quotidianamente in base all’andamento della domanda e dell’offerta, oltre che alle condizioni macroeconomiche e geopolitiche.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in forte rialzo: PUN oggi a 0,142 €/kWh – 13 Aprile 2026

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