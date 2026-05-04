Enel e Touring Club Italiano insieme alla scoperta del territorio | visita al Museo Faunisto Diorama
Un gruppo di visitatori ha partecipato a una visita al Museo Faunisto Diorama, un luogo dedicato alla fauna locale. L’iniziativa è stata organizzata da una grande azienda energetica in collaborazione con un’associazione dedicata alla promozione del territorio. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto osservare esposizioni che illustrano la biodiversità della regione, arricchendo così la conoscenza delle peculiarità naturali italiane.
Meravigliosi luoghi, bellezze artistiche e architettoniche che fanno dell’Italia il Bel Paese conosciuto in tutto il mondo. Grazie alla collaborazione tra Enel e Touring Club Italiano nell’ambito delle attività di volontariato di impresa, il pubblico potrà ammirare i gioielli del territorio.Arte.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Una domenica alla scoperta della Carini archeologica: visita guidata alla catacomba, al museo e al mosaico di San Nicola
Leggi anche: Nuovo volto per il Museo Urbano di Predappio: alla scoperta dell'itinerario rinnovato e ampliato con una visita guidata
Una raccolta di contenuti
Argomenti più discussi: Enel e Touring Club Italiano insieme alla scoperta del territorio: visita al Museo Faunisto Diorama; Ripristino della natura, avviata la consultazione pubblica. Lipu, Touring club e Wwf: Efficacia a rischio per tempi stretti.
Enel e Touring Club Italiano insieme a San Raimondo al RefugioSi conferma la collaborazione targata Enel e Touring Club Italiano che, grazie alle attività di ‘volontariato di impresa’, permette di ammirare meravigliosi luoghi, bellezze artistiche e ... lanazione.it
Enel e Touring Club insieme per l'arte e la culturaSi conferma la collaborazione targata Enel e Touring Club Italiano che, nell'ambito delle attività di volontariato di impresa, permetterà al pubblico di ammirare meravigliosi luoghi, bellezze ... ansa.it
Scopri i borghi del Lazio premiati con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano: da Bolsena a Leonessa, itinerari pratici, attrazioni imperdibili e consigli per visitare questi gioielli laziali. Pianifica il tuo viaggio autentico! Leggi l'articolo completo > https:/ - facebook.com facebook