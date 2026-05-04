Enel e Touring Club Italiano insieme alla scoperta del territorio | visita al Museo Faunisto Diorama

Un gruppo di visitatori ha partecipato a una visita al Museo Faunisto Diorama, un luogo dedicato alla fauna locale. L’iniziativa è stata organizzata da una grande azienda energetica in collaborazione con un’associazione dedicata alla promozione del territorio. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto osservare esposizioni che illustrano la biodiversità della regione, arricchendo così la conoscenza delle peculiarità naturali italiane.

Meravigliosi luoghi, bellezze artistiche e architettoniche che fanno dell’Italia il Bel Paese conosciuto in tutto il mondo. Grazie alla collaborazione tra Enel e Touring Club Italiano nell’ambito delle attività di volontariato di impresa, il pubblico potrà ammirare i gioielli del territorio.Arte.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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