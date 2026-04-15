Nuovo volto per il Museo Urbano di Predappio | alla scoperta dell' itinerario rinnovato e ampliato con una visita guidata

Il Museo Urbano di Predappio ha recentemente riaperto con un percorso rinnovato e ampliato, che permette di esplorare le testimonianze architettoniche e artistiche del periodo del Ventennio presenti nel centro cittadino. La visita guidata accompagna i visitatori attraverso le nuove esposizioni e le modifiche apportate agli spazi espositivi, offrendo un’analisi dettagliata delle opere e delle strutture storiche della zona. La riapertura mira a valorizzare il patrimonio locale e a facilitare la conoscenza del passato storico della città.

Il Museo Urbano di Predappio ha un volto nuovo. Il percorso, rinnovato e ampliato, costituisce una guida alla visita delle numerose e significative testimonianze architettoniche e artistiche del Ventennio che sorgono nella cittadina e rappresenta uno strumento importante ed efficace per la.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Una domenica alla scoperta della Carini archeologica: visita guidata alla catacomba, al museo e al mosaico di San Nicola Messaggio in codice: al Museo Omero una visita guidata con laboratorio per scoprire il BrailleANCONA – Sabato 21 febbraio alle ore 16:00 il Museo Tattile Statale Omero invita famiglie e adulti all’attività “Messaggio in codice”, una visita... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Comune di Concordia torna a casa dopo ben 14 anni dal sisma; Riqualificazione museale: il nuovo volto di Città della Pieve; Riccione, nuovo look per Corso Fratelli Cervi: diventerà un salotto urbano tra verde e arte; KRIU.KRotone Identità Urbane: Gulìa Urbana porta a Crotone una galleria d’arte a cielo aperto, Una meraviglia tutta da scoprire. Il Museo Civico Diocesano si rinnova. Nuovi sistemi di conservazione, percorsi per ipovedenti e videomappingProsegue a pieno ritmo il percorso di riqualificazione e riallestimento del Museo Civico Diocesano di Città della Pieve. orvietonews.it Da Octospider alle Vedovelle: la storia del museo da vivere dentro il parco di CitylifeL’idea dell’arte a cielo aperto di Artline nata per sostituire il progetto di Libeskind e completata oggi, dopo 12 anni è la scommessa vintae ... milano.repubblica.it MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, laboratorio urbano in continuo adattamento. Con l’avvio del progetto di Bas Smets, l’istituzione romana avvia la trasformazione del suo spazio pubblico: meno asfalto, più vegetazione mediterranea. E intanto - facebook.com facebook