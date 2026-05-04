Endometriosi in Trentino | Parolari denuncia i ritardi nelle cure

In Trentino, molte donne affette da endometriosi devono spostarsi fuori provincia per ricevere le cure necessarie, a causa di lunghe liste di attesa e carenze di strutture specializzate. La diagnosi può richiedere fino a dieci anni, rendendo difficile per le pazienti ottenere risposte rapide e adeguate. Questa situazione è stata segnalata da un rappresentante delle associazioni di pazienti, che ha evidenziato i ritardi nel sistema sanitario locale.

? Cosa scoprirai Perché le pazienti trentine devono viaggiare fuori provincia per curarsi?. Come mai la diagnosi di endometriosi può richiedere dieci anni?. Quali misure concrete mancano dopo la mozione approvata nel 2022?. Chi deve garantire il supporto psicologico gratuito alle pazienti colpite?.? In Breve L'endometriosi colpisce circa il 10% delle donne in età fertile secondo Fondazione GIMBE.. Diagnosi in Trentino richiedono fino a dieci anni per le pazienti affette.. L'assessore Mario Tonina ha fornito chiarimenti su altre patologie senza l'endometriosi.. Inizio 2026 bandito incarico professionale per esperto in endometriosi profonda a Santa Chiara.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Endometriosi in Trentino: Parolari denuncia i ritardi nelle cure Notizie correlate Endometriosi, da vent’anni in prima linea: l’impegno di A.P.E. contro ritardi e silenziIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Leggi anche: Giorgia Soleri accende i riflettori sull'Endobelly, la pancia da endometriosi: quali sono i sintomi e le cure