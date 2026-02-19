Endometriosi da vent’anni in prima linea | l’impegno di APE contro ritardi e silenzi

L'endometriosi, malattia che colpisce molte donne, continua a essere trascurata a causa dei ritardi nelle diagnosi. Da vent’anni, l’A.P.E. lavora per cambiare questa situazione, promuovendo campagne di sensibilizzazione e supporto diretto alle pazienti. L’associazione organizza incontri nelle scuole e negli ospedali per spiegare i sintomi e ridurre lo stigma. Nonostante le difficoltà, l’A.P.E. ha aiutato centinaia di donne a ottenere diagnosi più rapide. La strada verso una maggiore consapevolezza resta lunga, ma l’impegno non si ferma.

