Endometriosi da vent’anni in prima linea | l’impegno di APE contro ritardi e silenzi
L'endometriosi, malattia che colpisce molte donne, continua a essere trascurata a causa dei ritardi nelle diagnosi. Da vent’anni, l’A.P.E. lavora per cambiare questa situazione, promuovendo campagne di sensibilizzazione e supporto diretto alle pazienti. L’associazione organizza incontri nelle scuole e negli ospedali per spiegare i sintomi e ridurre lo stigma. Nonostante le difficoltà, l’A.P.E. ha aiutato centinaia di donne a ottenere diagnosi più rapide. La strada verso una maggiore consapevolezza resta lunga, ma l’impegno non si ferma.
Argomenti discussi: Vent’anni di A.P.E.: l’impegno per creare consapevolezza sull’endometriosi; Voci nel silenzio, a teatro luci e ombre sull'endometriosi; L'A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi compie 20 anni e organizza un mese di iniziative in tutta Italia.
Giornata Mondiale dell’Endometriosi, il 28 e 29 marzo torneranno I Fiori della ConsapevolezzaVent’anni fa, il 14 febbraio 2006, nasceva l’A.P.E. – Associazione Progetto Endometriosi, un’associazione formata da donne volontarie di tutta Italia, impegnate nel fare informazione e creare consapev ... rietinvetrina.it
