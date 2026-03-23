Giorgia Soleri accende i riflettori sull' Endobelly la pancia da endometriosi | quali sono i sintomi e le cure

Da virgilio.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna gravidanza, né tantomeno un aumento di peso dovuto all’alimentazione. La “pancia” di Giorgia Soleri è dovuta all’endometriosi, una malattia neuroinfiammatoria complessa da diagnosticare a trattare, e cronica. La influencer e attivista milanese, però, ha dovuto chiarire i motivi delle sue forme, non senza polemiche, di fatto ponendo attenzione alla cosiddetta “endo-belly” e sottolineando l’importanza dell’informazione, oltreché del rispetto per il corpo altrui. “Non sono incita, sono malata”, ma spiegato dal proprio account sociale Soleri, in un lungo post in cui chiarisce: “Marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi, e nonostante colpisca 1 donna su 9, la si conosce troppo poco e se ne parla ancora meno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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