Nessuna gravidanza, né tantomeno un aumento di peso dovuto all’alimentazione. La “pancia” di Giorgia Soleri è dovuta all’endometriosi, una malattia neuroinfiammatoria complessa da diagnosticare a trattare, e cronica. La influencer e attivista milanese, però, ha dovuto chiarire i motivi delle sue forme, non senza polemiche, di fatto ponendo attenzione alla cosiddetta “endo-belly” e sottolineando l’importanza dell’informazione, oltreché del rispetto per il corpo altrui. “Non sono incita, sono malata”, ma spiegato dal proprio account sociale Soleri, in un lungo post in cui chiarisce: “Marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi, e nonostante colpisca 1 donna su 9, la si conosce troppo poco e se ne parla ancora meno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giorgia Soleri accende i riflettori sull'Endobelly, la pancia da endometriosi: quali sono i sintomi e le cure

Articoli correlati

Giorgia Soleri mostra la pancia: "Non sono incinta, sono malata. Si chiama endometriosi"Fra pochi giorni ricorre la Giornata Mondiale dell'Endometriosi, istituita per sensibilizzare l'opinione su una malattia cronica e dolorosa che...

Giorgia Soleri: «Non sono incinta, sono malata. La mia pancia si chiama endometriosi. E io voglio essere ascoltata, creduta e curata»Al che Giorgia Soleri, che sul suo account Instagram si descrive “forte, tosta, neurodivergente, malata cronica, convivo con tre gatti e una...

Contenuti utili per approfondire Giorgia Soleri

Endometriosi, lo sfogo di Giorgia Soleri e il parere dell'esperto: Con nuove terapie migliora fertilitàNon sono incinta, sono malata. Giorgia Soleri, ex compagna di Damiano David, in questi giorni è tornata a parlare sui social del suo corpo e della sua salute. L'influencer ha condiviso con i suoi fo ... adnkronos.com

Giorgia Soleri, la risposta a chi le ha chiesto: Ma sei incinta? Senza offesa ma sembri ingrassata!Giorgia Soleri, la risposta a chi le ha chiesto: Ma sei incinta? Senza offesa ma sembri ingrassata! Negli ultimi anni Giorgia Soleri, ha fatto parlare di sé non solo per via della sua relazione con ... isaechia.it