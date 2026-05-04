A Possagno si è tenuto un incontro dedicato all'endometriosi, una condizione spesso difficile da diagnosticare. Durante l’evento sono stati affrontati i motivi per cui molti medici considerano il dolore mestruale prevalentemente legato allo stress. È stato discusso anche come ridurre i tempi di diagnosi, che mediamente richiedono circa cinque anni, attraverso un approccio più rapido e mirato.

? Cosa scoprirai Perché i medici spesso attribuiscono il dolore mestruale solo allo stress?. Come si riducono i 5 anni medi per una diagnosi corretta?. Quali sono i segnali fisici che non devono essere ignorati?. Chi sono gli esperti che spiegheranno la riabilitazione pelvica a Possagno?.? In Breve Incontro il 15 maggio 2026 presso la Casa delle Associazioni di Possagno.. Interverranno il ginecologo Angelo Finelli e la fisioterapista pelvica Fanni Guidolin.. L'endometriosi causa infertilità nel 35% dei casi documentati tra le donne.. Diagnosi corrette richiedono mediamente dai 5 agli 8 anni dall'insorgenza sintomi.. Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 20:30, la Casa delle Associazioni di Possagno ospiterà un incontro pubblico sull’endometriosi per contrastare i ritardi nelle diagnosi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Endometriosi: a Possagno l’incontro per accorciare i tempi di diagnosi

Endometriosi: quando i sintomi ingannano e il dolore racconta la verità

Notizie correlate

Endometriosi, al Policlinico un ambulatorio dedicato per diagnosi e cura multidisciplinareAttivato un percorso assistenziale strutturato con équipe specialistica per presa in carico, trattamento e follow up delle pazienti.

Endometriosi, diagnosi in ritardo: il dolore evitabile e i diritti negatiL’endometriosi colpisce una donna su dieci in età riproduttiva a livello globale, con un impatto rilevante su qualità della vita, fertilità e...

Altri aggiornamenti

Informazione è prevenzione: parliamo di endometriosiQuante volte si è sentito dire che era normale, che era colpa dello stress, che quel dolore non era reale. L'endometriosi si nasconde spesso dietro parole che minimizzano e per questo, parlarne ad alt ... trevisotoday.it

Endometriosi: sintomi, diagnosi e come si curaL'endometriosi è una malattia che provoca dolore nel basso addome, si cura con farmaci e, se si vuole un figlio, con intervento chirurgico. bimbisaniebelli.it