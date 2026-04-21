Endometriosi diagnosi in ritardo | il dolore evitabile e i diritti negati

Da lapresse.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’endometriosi colpisce circa una donna su dieci in età riproduttiva in tutto il mondo, causando spesso dolore e problemi di fertilità. La diagnosi viene spesso effettuata dopo anni di sospetti e visite mediche, mentre molte donne continuano a convivere con sintomi che influenzano la loro quotidianità. La condizione rappresenta una sfida per il sistema sanitario e solleva questioni legate ai diritti delle pazienti e alla tutela della loro salute.

L’endometriosi colpisce una donna su dieci in età riproduttiva a livello globale, con un impatto rilevante su qualità della vita, fertilità e partecipazione sociale. Eppure in Italia la malattia è ampiamente sottodiagnosticata e caratterizzata da diseguaglianze regionali nell’organizzazione dei servizi sanitari.  Il report sull’endometriosi. A segnalare queste criticità è il nuovo report dell’Osservatorio Gimbe ‘Endometriosi: evidenze scientifiche e diseguaglianze regionali’. Per Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, “l’endometriosi rappresenta un problema di salute pubblica ancora sottostimato, perché la diagnosi arriva spesso dopo anni di sofferenza e l’assistenza resta profondamente disomogenea sul territorio nazionale”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Endometriosi: quando i sintomi ingannano e il dolore racconta la verità

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