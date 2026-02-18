Hellwatt Festival 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia | oggi alle 16.00 aprono le prevendite per il 5 luglio

Hellwatt Festival 2026 si svolgerà alla RCF Arena di Reggio Emilia, e le prevendite apriranno oggi alle 16.00. La vendita dei biglietti si apre proprio nel giorno in cui si annuncia la data ufficiale dell’evento, previsto dal 4 al 18 luglio 2026. Un’onda di entusiasmo si diffonde tra i fan, che potranno assicurarsi il loro posto per questa grande festa musicale.

Oggi, 18 febbraio, si accende ufficialmente il conto alla rovescia per Hellwatt Festival 2026, il nuovo evento in programma alla RCF Arena di Reggio Emilia dal 4 al 18 luglio 2026. Un progetto sviluppato su cinque giornate con l’obiettivo di portare in Italia modelli di produzione musicale e scenografica di livello internazionale e rafforzare il ruolo della venue emiliana come punto di riferimento per i grandi live dei prossimi anni. Prevendite: oggi alle 16.00 su Ticketmaster e Vivaticket (solo per il 5 luglio). Oggi alle ore 16.00 aprono le prevendite su Ticketmaster e Vivaticket per la giornata di domenica 5 luglio, pensata come una vera maratona che, in un’unica data, unisce pop internazionale, reggaeton ed elettronica d’avanguardia. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Rcf Arena, non solo Kanye West: l’Hellwatt Festival fa il pieno di starReggio Emilia si prepara a vivere una lunga giornata di musica.

