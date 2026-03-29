gualtieri le coliche piovani e de luca aprono il festival del co housing

Martedì 30 marzo all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nella Sala Petrassi, si inaugura il Festival del Co-Housing di Roma Capitale. L’evento rappresenta il primo grande appuntamento pubblico in Italia dedicato alle nuove modalità di abitare condiviso destinate agli anziani. Sono previsti interventi di esponenti di rilievo nel settore culturale e politico.

ROMA – Martedì 30 marzo all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Petrassi – si apre il Festival del Co-Housing di Roma Capitale, il primo grande evento pubblico italiano dedicato alle nuove forme di abitare condiviso per anziani. Una giornata intera – dalle 10 alle 17 – con Erri De Luca, Nicola Piovani, Donatella Di Cesare, Luca Barbarossa, Ema Stokholma, Maria Grazia Calandrone e il sindaco Roberto Gualtieri nel cast del video delle Coliche in prima assoluta. È il lancio di un progetto di animazione civica e culturale che dal 9 marzo al 13 giugno attraversa i quindici i Municipi di Roma con oltre cinquanta appuntamenti nei quartieri, nei mercati rionali, nelle biblioteche e negli spazi sociali della città. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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