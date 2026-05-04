Durante la partita tra Sarzana e Grosseto, terminata con il punteggio di 7-6, sono stati protagonisti diversi giocatori. La formazione di Sarzana includeva Corona, Rubio, Manrique, Angeletti, Munne, Tabarelli, Borsi, De Rinaldis, Lavagetti e Grossi. La gara è stata caratterizzata da molte emozioni e continui cambi di ritmo, con i giocatori che hanno messo in mostra le proprie capacità in un incontro molto combattuto.

SARZANA 7 GROSSETO 6 Sarzana: Corona, Rubio, Manrique, Angeletti, Munne, Tabarelli, Borsi, De Rinaldis, Lavagetti, Grossi. All. Festa Grosseto: Squarcia, Saavedra, Barragan, Paghi, Schiavo, Sillero, Barbieri N., Giabbani, Marinoni. All. Mariotti Arbitro: Brambilla di Agrate Marcatori: 1° tempo: 5’06” Rubio, 5’16” Barragan, 8’31” Munne, 10’25” Angeletti, 11’58” Barbieri, 17’24” Saavedra, 23’36” Sillero. 2° tempo: 1’49” Munne, 4’52” Manrique, 17’20” Tabarelli, 18’49” Paghi, 22’52” Saavedra, 24’59” Borsi SARZANA – La stagione fatta di alta e bassi non è ancora terminata. L’Hockey Sarzana nella sfida di andata per conquistare un posto nella prossima WSE Trophy ha superato 7 a 6 il Grosseto ma la gara di ritorno non sarà per nulla semplice.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Emozioni e reti a raffica. Corona e Borsi supereroi

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