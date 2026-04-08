Musica al Don Bosco con Borsi e Duo Baldo

Al Don Bosco si è svolto un concerto con un soprano, un violinista e un pianista. La serata ha visto esibirsi gli artisti in un programma che ha spaziato tra vari generi musicali. La performance ha avuto luogo in un ambiente dedicato alla musica dal vivo, con un pubblico presente per ascoltare le esibizioni. La serata si è conclusa con un applauso generale.

Un soprano, un violinista e un pianista: la formula potrebbe sembrare quella del concerto più classico. Eppure, sin dalle prime battute, questo incontro tra Maria Luigia Borsi e il Duo Baldo smentisce qualsiasi prevedibilità. Lo spettacolo nasce proprio da quel tocco di ‘sana follia’ evocato da Giacomo Puccini, una libertà giocosa che trasforma la tradizione in un terreno sorprendente. Ed è il terreno della rinascita che insieme alla tema della luce e dei giovani rappresenta il fil rouge dell’annata del Rotary Club Pisa, presieduto dall’ingegner Paolo Ghezzi. Nasce da qui, infatti, il concerto “Il potere della musica nel cammino di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica al Don Bosco con Borsi e Duo Baldo 'Musica felix', appuntamento con il Duo Baldo e il soprano Maria Luigia Borsi in 'Allacciate le cinture!'Sabato 14 febbraio alle 19 il secondo appuntamento di ‘Musica felix’, la rassegna musicale e culturale promossa dalla ‘Fondazione Apulia felix’ con... Qualiano: IC2 Don Bosco–Verdi, scuola di eccellenze dalla matematica alla grande musica con Francesco BocciaCorso Garibaldi: distrugge la vetrina di un locale commerciale e ruba due pistole a salve. Don Bosco | Wevius - La piattaforma di recensioni sulle scuole. Temi più discussi: Musica al Don Bosco con Borsi e Duo Baldo; 1° premio Festival Dantesco – Istituto Don Bosco, Padova; Al Teatro Don Bosco di Catania il 29 marzo la commedia di Luca Micci sul precariato e il sogno del posto fisso; Pellegrinaggio diocesano Mistagogia: il primo giorno a Roma dei 400 preadolescenti iniziato nel ricordo di don Bosco. Musica al Don Bosco con Borsi e Duo BaldoUn soprano, un violinista e un pianista: la formula potrebbe sembrare quella del concerto più classico. Eppure, sin dalle prime battute, questo incontro tra Maria Luigia Borsi e il Duo Baldo smentisce ... lanazione.it Don Bosco, rilancio con le lingue e la musicaIl Don Bosco riparte dall'internazionalizzazione: questo il cuore del progetto elaborato dall'istituto salesiano sulla scorta delle indicazioni raccolte dal tavolo convocato a luglio e con la ... ilgazzettino.it Cervino da frazione Bardella-Castelnuovo Don Bosco-AT - facebook.com facebook