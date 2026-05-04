Sul web si diffonde la notizia che l’ex calciatore, ora commentatore, ritiene che il prossimo grande acquisto dell’Arsenal possa provenire dalla Ligue 1. Petit ha espresso questa convinzione in un commento recente, senza indicare nomi specifici, ma sottolineando l’interesse della società londinese per un giocatore francese. La voce si unisce alle speculazioni su possibili mosse di mercato del club in vista della prossima stagione.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Emmanuel Petit crede che l’ultimo acquisto rivoluzionario dell’Arsenal lo stia aspettando in Ligue 1. Il centrocampista ha fatto parte della prima ondata della “rivoluzione francese” nel nord di Londra quando lui e il compagno di squadra della nazionale Patrick Vieira si sono uniti alle fila di Arsene Wenger. Sotto la guida dell’ex allenatore dell’Arsenal, la coppia ha vinto una doppietta nazionale nel 199798 prima di diventare protagonista del memorabile trionfo della Coppa del Mondo in casa. Potrebbe piacerti Emmanuel Petit consiglia all’Arsenal di passare alla Ligue 1. Petit aveva sostenuto la squadra di Mikel Arteta per perlustrare nuovamente la massima serie francese, solo che questa volta un giocatore non nostrano aumentava le proprie opzioni offensive con una mossa per Endrick.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Emmanuel Petit sostiene la mossa dell’Arsenal per l’emarginato della Ligue 1

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