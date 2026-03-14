Calafiori questa è magia! Salva l' Arsenal con la mossa dello scorpione poi

Calafiori ha regalato un intervento spettacolare durante la partita tra Arsenal ed Everton, riuscendo a respingere un tiro con un movimento acrobatico che ha attirato l’attenzione di tutti. L'Arsenal ha vinto l'incontro 2-0, con Gol di Gyokeres e Dowman, mantenendo alta la propria serie di risultati positivi in Premier League. La partita si è conclusa senza ulteriori eventi di rilievo.

L'Arsenal continua a convincere in Premier. L'Everton non può nulla fuori casa e si arrende ai Gunners per 2-0, grazie ai gol di Gyokeres e Dowman e a un salvataggio surreale di Calafiori, che si sdraia a terra e respinge il pallone con i piedi, dietro la schiena. Ma questa non è l'unica chicca della partita. La rete di Dowman, arrivata in pieno recupero, stabilisce un nuovo record per la Premier: il classe 2009 è il più giovane marcatore della storia!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calafiori, questa è magia! Salva l'Arsenal con "la mossa dello scorpione", poi... Articoli correlati L'Arsenal soffre a Leverkusen, poi si salva su rigore all'89' con l'ex HavertzIl mercoledì di Champions, andata degli ottavi di finale, si apre con Bayer Leverkusen-Arsenal. Leggi anche: Italia e Arsenal ottengono un vantaggio con il ritorno di Calafiori in forma. Approfondimenti e contenuti su Calafiori questa è magia Salva... Calafiori, il salvataggio in Arsenal-Everton è irrealeAl 17' di Arsenal-Everton un intervento clamoroso di Calafiori salva la porta dei Gunners. Dopo un cross il difensore italiano cade a terra, McNeil praticamente a botta sicura tira ma l'azzurro riesce ... sport.sky.it Arsenal, Calafiori diventa un attaccante? Arteta: È un’opzioneRiccardo Calafiori come nuovo attaccante dell’Arsenal. No, non è utopia. Bensì un’ipotesi più che concreta. Ad ammetterlo è l’allenatore dei ‘Gunners’, Mikael Arteta, nel corso della conferenza stampa ... gianlucadimarzio.com