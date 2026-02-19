Rafforzare la comunicazione medico-paziente e aumentare l' adesione agli screening oncologici | l' evento formativo dell' ASL di Avellino

L’ASL di Avellino organizza un evento formativo per migliorare la comunicazione tra medici e pazienti, con l’obiettivo di aumentare l’adesione agli screening oncologici gratuiti. La causa principale è la scarsa partecipazione alle campagne di prevenzione, spesso dovuta a incomprensioni o informazioni insufficienti. Durante l’iniziativa, i professionisti sanitari imparano tecniche di dialogo più concrete e dirette, per coinvolgere meglio le persone e chiarire i benefici degli screening. L’obiettivo finale è rendere più semplice e chiara la comunicazione sulla prevenzione oncologica.

La giornata di formazione per medici e personale sanitario in collaborazione con il Dipartimento di Studi umanistici della "Federico II" di Napoli Una comunicazione più efficace per una prevenzione più profonda e consapevole. L'Asl Avellino punta a rafforzare le competenze comunicative dei professionisti sanitari per favorire una maggiore adesione delle persone ai programmi di screening oncologici offerti gratuitamente dalla Regione Campania. E lo fa attraverso l'evento formativo "La promozione degli screening oncologici gratuiti della Regione Campania: comunicazione medico-paziente e counselling motivazionale", in programma il 21 febbraio 2026, presso la Sala Convegni dell'Ordine dei Medici di Avellino in via Vasto ad Avellino.