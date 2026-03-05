Lunedì 9 marzo | sciopero ASL TSE emergenza salva i pazienti

Lunedì 9 marzo si terrà uno sciopero nazionale indetto da USI e SLAI COBAS che coinvolgerà i servizi dell’ASL Toscana Sud Est. Durante questa giornata potrebbero verificarsi variazioni nelle attività quotidiane e interruzioni nelle prestazioni sanitarie. La serrata interesserà principalmente il personale e le strutture dell’azienda sanitaria, con ripercussioni sui pazienti in cura.

Uno sciopero nazionale proclamato da USI e SLAI COBAS impatterà lunedì 9 marzo sui servizi dell'ASL Toscana Sud Est, con possibili variazioni nelle attività ordinarie. L'Azienda sanitaria conferma che, a seconda dell'adesione del personale, alcuni servizi potrebbero subire modifiche, pur garantendo la continuità delle cure essenziali e dell'emergenza-urgenza. L'evento si colloca in un contesto di rivendicazioni sindacali che coinvolgono l'intera giornata lavorativa della settimana successiva alla data odierna. Mentre le strutture sanitarie si preparano a gestire il flusso dei pazienti, l'amministrazione ha già avviato comunicazioni per informare i cittadini sulle modalità operative previste per quel giorno specifico.