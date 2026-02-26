Novara all' ospedale Maggiore nuove tecnologie per la gestione dei pazienti critici
Nuovi strumenti e tecnologie per la gestione dei pazienti critici all'ospedale Maggiore di Novara grazie alla generosità della famiglia Sacco-Morano.Il gesto nasce dal desiderio della signora Giovanna Sacco, vedova Morano, che nel 2020 ha disposto un'importante donazione "nell’affettuoso ricordo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Branca, la donazione di Fondazione Perugia: nuove tecnologie per aiutare i pazientiFondazione Perugia ha effettuato una nuova e significativa donazione all’Usl Umbria 1: un monitor amagnetico con unità di controllo remoto, completo...
Apre Cardiologia all’ospedale CTO dei Colli Aminei di Napoli: 10 posti letto e nuove tecnologieAll'ospedale Cto attivata la nuova Unità Operativa Complessa di Cardiologia, diretta dal dottor Michele D’Alto.
Temi più discussi: Ospedale Maggiore di Novara, Cgil: Mancano almeno 100 infermieri; All'ospedale Maggiore di Novara mancano 100 infermieri: la denuncia del sindacato; Novara, cura innovativa contro la progressione del diabete mellito di tipo 1; Sanità al collasso all’ospedale Maggiore: 100 infermieri in meno, Fp Cgil accusa la Regione.
Sanità al collasso all’ospedale Maggiore: 100 infermieri in meno, Fp Cgil accusa la RegioneLa carenza di personale sanitario all’ospedale Maggiore di Novara ha raggiunto livelli che la Fp Cgil definisce senza mezzi termini «di vera e propria emergenza». Un quadro che si inserisce in una cri ... lavocedinovara.com
Ospedale Maggiore di Novara, Cgil: Mancano almeno 100 infermieriCgil denuncia carenza di almeno 100 infermieri all’ospedale Maggiore di Novara. Assunzioni insufficienti, pensionamenti e fondi limitati per liste d’attesa. nurse24.it
Grave incidente nel pomeriggio di oggi alle ore 14.25 tra Ghiffa e Verbania, all’altezza del residence Zust, lungo la statale 34 del Lago Maggiore. Scontro tra una Maserati con targa svizzera e una moto, il motociclista è stato trasportato in ospedale a Novara co - facebook.com facebook