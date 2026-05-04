Emanuele Coggiola live all' Antisalotto Culturale di Firenze

A pochi mesi dalla pubblicazione del suo nuovo album, che ha rappresentato il suo ritorno dopo tre anni di assenza, l'artista italiano si esibirà dal vivo all'Antisalotto Culturale di Firenze. L'evento è molto atteso e segna una tappa importante nel percorso musicale dell'artista, noto per il suo stile e le sue composizioni. La serata offrirà l'opportunità di ascoltare dal vivo i brani del nuovo lavoro e di vedere l'artista sul palco.

A pochi mesi dall'uscita di "Absentia Essentia", l’album che ha segnato il suo ritorno dopo tre anni di silenzio, Emanuele Coggiola approda all'Antisalotto Culturale di Firenze per un live attesissimo. L'album, nato dall'incontro artistico con il produttore Renato D’Amico, ha convinto per la.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Firenze, piazza Santo Spirito: aperto bando per gestire spazio culturale under 35FIRENZE – Uno spazio in piazza Santo Spirito, attualmente inutilizzato, destinato a giovani under 35 come luogo di incontro e di progettazione in... "E se domani...": Giorgio Panariello live al Teatro Verdi di FirenzeDopo aver debuttato nel 2025 e aver riscosso grande entusiasmo da parte del pubblico, “E SE DOMANI. Aggiornamenti e contenuti dedicati Emanuele Coggiola - Con gli occhi all'indietroL'articolo Emanuele Coggiola - Con gli occhi all'indietro di Emanuele Coggiola è apparso su Rockit.it il 2022-09-01 17:28:00 ... rockit.it Emanuele Coggiola, elaborare una delusione è Il Tempo per Me: il videosull’elaborazione del lutto sentimentale. Il brano arriva come undicesima traccia ed è la prima che apre la conclusione (che è poi un nuovo inizio) di questo percorso di elaborazione. Il testo è di ... tg24.sky.it