Firenze piazza Santo Spirito | aperto bando per gestire spazio culturale under 35

A Firenze, in piazza Santo Spirito, è stato aperto un bando per affidare la gestione di uno spazio culturale destinato a giovani sotto i 35 anni. L’area, attualmente vuota, sarà utilizzata come punto di incontro e di sviluppo di progetti sociali, artistici e culturali. La possibilità di partecipare al bando è rivolta a chi desidera usare e valorizzare il luogo attraverso iniziative dedicate ai giovani.

FIRENZE – Uno spazio in piazza Santo Spirito, attualmente inutilizzato, destinato a giovani under 35 come luogo di incontro e di progettazione in ambito sociale, artistico e culturale. È stato pubblicato l'avviso per 'Santo Spirito living room', il progetto del Comune di Firenze finanziato da Anci e dalla presidente del Consiglio dei ministri: il gestore sarà appunto individuato tramite bando e avrà a disposizione 60.000 euro. La durata della concessione, si legge in una nota, sarà di 18 mesi, indicativamente dall'1 aprile 2026 al 30 settembre 2027. La presentazione delle candidature dovrà avvenire tramite Pec (all'indirizzo servizio.sport@pec.