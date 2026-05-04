Elsinore Carnival performance di teatro immersivo
Elsinore Carnival è la performance di teatro immersivo, in programma nell'Area XX1 (Metro C - Teano). Un’esperienza ispirata alle opere di William Shakespeare, una festa in maschera per inoltrarsi nei meandri della mente, dell’assurdo, della vita e della morte.In questo nuovo allestimento firmato.🔗 Leggi su Romatoday.it
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