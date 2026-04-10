Il 10 aprile si apre la prima edizione di Elsinore Carnival, un evento teatrale immersivo che combina elementi onirici, misteriosi e interattivi. L’iniziativa si rivolge a chi desidera vivere un’esperienza artistica diversa dal solito, coinvolgendo il pubblico in un percorso che sfida le convenzioni dello spettacolo tradizionale. L’evento, annunciato da Il Difforme, si svolge in un luogo ancora segreto e durerà fino a data da definirsi.

Esperienza teatrale immersiva. L'evento è onirico, misterioso, interattivo dedicato a tutti coloro che amano esplorare esperienze artistiche nuove e sorprendenti Elsinore Carnival.Quanti volti può avere la follia?debutta oggi, venerdì10 aprilea Roma presso l’Area xx1, prossima alla fermata Teano della metro C di Roma. Lo spettacolo diretto daRiccardo BrunettieAlessandro D’Ambrosiè un’esperienza immersivache si ispira alle opere diWilliam Shakespeare,Tom Stoppard,Heiner MüllereSarah Kane. Una festa in maschera per inoltrarsi nei meandri della mente, dell’assurdo, della vita e della morte. Il nuovo allestimento firmatoProject xx1farà immergere il pubblico in un’esperienza che gli permetterà di spostarsi liberamente nello spazio ed interagire con gli attori e gli ambienti, entrando a far parte della narrazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elsinore Carnival debutta il 10 aprile

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