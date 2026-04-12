Gianrico Carofiglio | Elogio dell’ignoranza e dell’errore

In un suo scritto, l’autore mette in discussione l’abitudine di condannare gli errori e di considerare l’ignoranza come un difetto da eliminare. Sottolinea che, sebbene queste pratiche siano spesso viste come virtù, potrebbe esserci un’altra prospettiva da considerare. La riflessione si concentra sulla percezione sociale di sbagli e ignoranza, invitando a un’analisi più approfondita di questi temi.