Gianrico Carofiglio | Elogio dell’ignoranza e dell’errore
In un suo scritto, l’autore mette in discussione l’abitudine di condannare gli errori e di considerare l’ignoranza come un difetto da eliminare. Sottolinea che, sebbene queste pratiche siano spesso viste come virtù, potrebbe esserci un’altra prospettiva da considerare. La riflessione si concentra sulla percezione sociale di sbagli e ignoranza, invitando a un’analisi più approfondita di questi temi.
“Biasimare gli errori e stigmatizzare l’ignoranza sono considerate pratiche virtuose. Necessarie. Ma le cose, forse, non stanno proprio così”. Con queste parole Gianrico Carofiglio introduce il suo saggio Elogio dell’ignoranza e dell’errore, che lo scrittore declinerà in una lectio scenica al.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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