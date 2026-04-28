Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sono usciti dal programma Uomini e Donne, come indicano le ultime anticipazioni delle registrazioni recenti. Entrambi hanno condiviso foto e dediche pubbliche, suscitando attenzione tra i fan e i partecipanti. La loro uscita dal programma sembra aver generato discussioni tra gli spettatori, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulle motivazioni o sui motivi di questa decisione.

Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno recentemente lasciato Uomini e Donne, stando a quanto emerso dalle anticipazioni delle scorse registrazioni. A breve il tutto andrà in onda, quindi, i telespettatori potranno prendere visione dell’esatta dinamica in cui è accaduto tutto questo. Nel frattempo, però, i due protagonisti hanno assunto un comportamento un po’ atipico, che va a violare il regolamento della trasmissione. Solitamente, infatti, prima della messa in onda delle puntate, non è possibile condividere sui social contenuti in grado di svelare cosa sia successo nel corso delle registrazioni. Malgrado la redazione sappia benissimo...🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Elisabetta e Sebastiano fuori da UeD violano il regolamento: come va, dediche e foto

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