CANOTTAGGIO | Elisa Mondelli | Olimpiadi l’otto azzurro e la promessa che cambia tutto

Elisa Mondelli si prepara alle Olimpiadi di Parigi 2024, passando dalle acque del Lago di Como. La canoista italiana ha partecipato all’otto azzurro, una delle imbarcazioni più competitive del settore. Nel corso di un’intervista, ha parlato del suo impegno, della collaborazione con la squadra e di una promessa personale che ha deciso di mantenere. La sua storia si lega a un percorso di sacrifici e determinazione.

F1 Miami: debutta il nuovo regolamento! Analisi tecnica con Piola e Maglienti Dalle acque del Lago di Como alle Olimpiadi di Parigi 2024: Elisa Mondelli racconta il suo percorso tra sacrificio, squadra e una motivazione che va oltre lo sport.????? Finalista olimpica con l’otto?? Due bronzi europei consecutivi???? Protagonista della prima storica qualificazione dell’otto femminile In questa intervista scopriamo:?? cosa significa davvero remare in un otto?? la gestione mentale alle Olimpiadi?? la forza di una promessa che diventa realtà Un racconto intenso, tra sport e vita, di una delle protagoniste del canottaggio italiano.?? Scrivi nei commenti: quanto conta la testa in uno sport di squadra come il canottaggio? Charles Leclerc vola nelle prove libere a Miami, problemi per Mercedes.🔗 Leggi su Oasport.it

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