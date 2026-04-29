Trovata morta in un prato a Cecima sotto sequestro la casa del 23enne che ospitava Elisa Giugno

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane donna è stata trovata morta in un prato nelle colline di Cecima, in provincia di Pavia. La sua abitazione, di proprietà di un 23enne che la ospitava, è stata sottoposta a sequestro dagli agenti incaricati delle indagini. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso o sul ruolo della casa nel caso. La procura ha avviato accertamenti per chiarire quanto accaduto.

Elisa Giugno è stata trovata morta in un prato tra le colline di Cecima (Pavia). Per fare chiarezza sulla morte, gli investigatori hanno ispezionato e posto sotto sequestro la casa del 23enne dove pare che la giovane fosse ospite prima del decesso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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