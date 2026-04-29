Trovata morta in un prato a Cecima sotto sequestro la casa del 23enne che ospitava Elisa Giugno

Una giovane donna è stata trovata morta in un prato nelle colline di Cecima, in provincia di Pavia. La sua abitazione, di proprietà di un 23enne che la ospitava, è stata sottoposta a sequestro dagli agenti incaricati delle indagini. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso o sul ruolo della casa nel caso. La procura ha avviato accertamenti per chiarire quanto accaduto.

Elisa Giugno è stata trovata morta in un prato tra le colline di Cecima (Pavia). Per fare chiarezza sulla morte, gli investigatori hanno ispezionato e posto sotto sequestro la casa del 23enne dove pare che la giovane fosse ospite prima del decesso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chi era Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un prato a Cecima nel Pavese: l’ipotesi dell’aggressioneElisa Giugno è la 22enne di Voghera (Pavia) che è stata trovata senza vita in un prato tra le colline di Cecima, in Oltrepò Pavese. Elisa Giugno trovata morta a Cecima, segni sul corpo e un testimone: il giallo verso la svoltaLa 22enne di Voghera era scomparsa da giorni Il caso della morte di Elisa Giugno a Cecima potrebbe essere ad una svolta. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 1mattina News 2025/26 - Elisa Giugno trovata morta in una scarpata nel Pavese - 29/04/2026 - Video; Elisa Giugno trovata morta in una scarpata, era scomparsa da cinque giorni. I carabinieri a casa dell'amico che la ospitava; Elisa Giugno trovata morta in fondo a una scarpata, si indaga sulle ultime ore della 22enne scomparsa da giorni; Elisa Giugno trovata morta in una scarpata: interrogato un amico della 22enne, l’ombra dell’omicidio. Elisa trovata morta in una scarpata: indagini in corso, perquisita la casa di un amicoUn giallo. È quello legato alla morte di una ragazza di 22 anni, il cui cadavere è stato ritrovato martedì mattina 28 aprile 2026, verso le 10, in un campo ... ilmattino.it Elisa Giugno trovata morta in una scarpata: indagini in corso, perquisita la casa di un amico. Non si esclude il femminicidioUn giallo. È quello legato alla morte di una ragazza di 22 anni, il cui cadavere è stato ritrovato martedì mattina 28 aprile 2026, verso le 10, in un campo ... leggo.it Gli investigatori starebbero valutando la testimonianza di una donna della zona che ha riferito di aver visto un uomo vicino al punto dove è stato trovato il corpo di Elisa Giugno sabato scorso, il 25 aprile. - facebook.com facebook Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause della morte di Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni di Voghera (Pavia), il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un campo nel territorio di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. Devono essere valut x.com