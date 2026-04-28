Chi era Elisa Giugno la 22enne trovata morta in un prato a Cecima nel Pavese | l'ipotesi dell'aggressione

Elisa Giugno, 22 anni, è stata trovata senza vita in un prato tra le colline di Cecima, nel Pavese. La giovane proveniva da Voghera e il suo corpo è stato scoperto in una zona isolata. Le autorità stanno indagando sulla sua morte, con l’ipotesi di un’aggressione. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre si attendono aggiornamenti sulle indagini.

Elisa Giugno è la 22enne di Voghera (Pavia) che è stata trovata senza vita in un prato tra le colline di Cecima, in Oltrepò Pavese. Gli inquirenti hanno ipotizzato un'aggressione dopo che il medico legale ha rinvenuto dei segni sul corpo della ragazza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cecima (PV), ragazza 22enne trovata morta in un campo nell'Oltrepò Pavese, era scomparsa giovedì, ipotesi omicidio - VIDEOSi cerca il ragazzo della giovane che potrebbe averla vista per ultimo e aver avuto un coinvolgimento nella sua morte Choc a Cecima dove una ragazza... Cecima, 22enne trovata morta in un prato: giallo nell’Oltrepò PaveseCecima (Pavia), 28 aprile 2026 - Le cause e le circostanze della morte restano ancora da chiarire, come il tempo trascorso prima del ritrovamento. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Una festa di ringraziamento alla musica e alla mia carriera da Elisa a Olly, ci sarà anche Alessandra Amoroso: l'annuncio di Emma Marrone; Bassano del Grappa- ELISA in concerto 28 giugno; Elisa nei palasport: la scaletta del tour 2026 tra due inediti, Cranberries e brani storici; Elisa, due concerti al Forum. BOOM! A oltre vent’anni dal grande successo di Elisa di Rivombrosa, #CinziaTHTorrini torna a collaborare con #Mediaset alla regia di una nuova e ambiziosa produzione intitolata "MADRE TERRA". Le riprese prenderanno il via a giugno a Roma e proseguir - facebook.com facebook