Elisa Giugno trovata morta a Cecima vicino Pavia dall' autopsia nessun segno di violenza e ipotesi caduta

Elisa Giugno è stata trovata senza vita a Cecima, una località vicino Pavia. L’autopsia eseguita sul corpo della donna non ha riscontrato evidenti tracce di violenza. Al momento, le indagini si stanno concentrando sull’ipotesi di una caduta accidentale. Le autorità continuano a esaminare tutti gli elementi disponibili per chiarire le cause del decesso.

L’autopsia sul corpo di Elisa Giugno, la 22enne trovata morta a Cecima, in provincia di Pavia, esclude al momento segni evidenti di omicidio. Le ferite sarebbero compatibili con una caduta: restano però aperte diverse ipotesi investigative, mentre gli inquirenti attendono gli esami tossicologici e analizzano gli ultimi movimenti della giovane. L’autopsia di Elisa Giugno Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni trovata morta nelle campagne di Cecima, in provincia di Pavia, potrebbe non essere deceduta per mano altrui. Dai riscontri medico-legali dell’autopsia, infatti, non sarebbero emersi elementi compatibili con una violenta aggressione, circostanza che al momento allontana l’ipotesi di omicidio volontario.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Elisa Giugno trovata morta a Cecima vicino Pavia, dall'autopsia nessun segno di violenza e ipotesi caduta Notizie correlate Elisa Giugno trovata morta nel prato a Cecima: dall'autopsia nessuna indicazioneCecima (Pavia), 4 maggio 2026 - Non sono stati trovati traumi che possano essere la causa della morte. Leggi anche: Elisa Giugno trovata morta a Cecima, l’autopsia esclude l’aggressione: “Ferite compatibili con la caduta” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elisa Giugno trovata morta in una scarpata: era sparita da una settimana; Elisa Giugno, il giallo della 22enne trovata morta a Cecima: abbandonata in una scarpata, l'auto sequestrata a un amico, la pista di un complice; Elisa Giugno, il mistero della morte della ragazza trovata in un campo a Cecima; Chi è Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un campo a Cecima. Elisa Giugno trovata morta a Cecima, l’autopsia esclude l’aggressione: Ferite compatibili con la cadutaElisa Giugno non è morta per un trauma o per lesioni compatibili con un'aggressione. Questo è il primo, parziale, risultato emerso dall'autopsia eseguita oggi, lunedì 4 maggio, sul corpo della 22enne ... fanpage.it Elisa Giugno, trovata morta a Cecima, l'autopsia esclude la pista dell'omicidio. «Ferite compatibili con la caduta»Ancora da stabilire la data esatta della morte della 22enne, trovata in una scarpata a Cecima e dove sia avvenuto il decesso. Resta ancora aperta l'ipotesi che qualcuno possa aver spostato e trasporta ... milano.corriere.it Slitterà, in segno di lutto per la morte di Elisa Giugno, l’inaugurazione del nuovo ponte tibetano di Serra del Monte. - facebook.com facebook Giallo di Pavia. Elisa Giugno, 22 anni, è stata trovata senza vita in un campo. Sentito per diverse ore l’amico che la ospitava. Casa e macchina dell’amico perquisite e messe sotto sequestro dai Carabinieri. Nessuna pista è esclusa. Il commento di Milo Infante x.com