Elezioni Oliviero presenta la lista Avanti Portico | Completeremo il lavoro svolto ma senza i traditori

Durante un evento tenutosi in un cortile di via Diaz, il candidato sindaco della lista “Avanti Portico per Sempre” ha annunciato la presentazione della lista. Ha affermato che intende portare avanti il lavoro già avviato nel Comune di Portico di Caserta, aggiungendo di volerlo fare senza coinvolgere coloro che definisce traditori. La serata ha visto la partecipazione di cittadini e sostenitori che hanno ascoltato le sue parole.

“Era mio dovere tornare in campo a Portico di Caserta per terminare il lavoro iniziato”. Così, il candidato sindaco della lista “Avanti Portico per Sempre” Giuseppe Oliviero che domenica sera è salito sul palco allestito in un ampio cortile di via Diaz. “Chi mi ha sfiduciato aveva sete di potere.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Elezioni comunali. Portico in Comune presenta la lista a sostegno di Cristillo | I NOMIÈ stata ufficialmente depositata la lista “Portico in Comune”, insieme al simbolo che accompagnerà il percorso verso le prossime elezioni... SPECIALE ELEZIONI PORTICO. Sfida a due tra Cristillo e OlivieroDue le liste che si contenderanno la maggioranza in consiglio comunale a Portico di Caserta. Altri aggiornamenti Temi più discussi: SPECIALE ELEZIONI PORTICO. Sfida a due tra Cristillo e Oliviero; Elezioni Portico. 'Chi vuoi come Sindaco?' Cristillo e Oliviero superano entrambi i 400 voti. Potete continuare a votare fino al 7 Maggio; Elezioni comunali, corsa a due fra Oliviero e Cristillo; Elezioni Portico. 'Chi vuoi come Sindaco'? Grande equilibrio tra Cristillo e Oliviero. Portico di Caserta, Oliviero: Completeremo lavoro svolto, ma senza traditoriEra mio dovere tornare in campo a Portico di Caserta per terminare il lavoro iniziato. Così, il candidato sindaco della lista Avanti Portico per Sempre ... pupia.tv SPECIALE ELEZIONI PORTICO. Sfida a due tra Cristillo e OlivieroL'ex sindaco torna in corsa dopo il passaggio del testimone al contrario, lo sfidante sostenuto da una lista che è un mix di esperienza e novità ... casertanews.it EdizioneCaserta. . #Oliviero in campo: presentata la squadra di @avanti_portico per semprehttps://t.ly/JLd7F - facebook.com facebook