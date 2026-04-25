SPECIALE ELEZIONI PORTICO Sfida a due tra Cristillo e Oliviero
A Portico di Caserta si svolgono le elezioni comunali con due liste in corsa per il consiglio. Da un lato c’è la lista guidata da Cosimo Cristillo, sostenuta anche dall’ex sindaco Gerardo Massaro. Dall’altra parte si presenta l’ex primo cittadino Giuseppe. Le due formazioni si sfidano per ottenere la maggioranza nel prossimo mandato amministrativo. La campagna elettorale è focalizzata su questa competizione tra i due candidati principali.
Due le liste che si contenderanno la maggioranza in consiglio comunale a Portico di Caserta. Da una parte Cosimo Cristillo, sostenuto da una compagine che rappresenta un mix tra esperienza e novità di cui fa parte l'ex sindaco Gerardo Massaro, dall'altro lato l'ex primo cittadino Giuseppe.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Elezioni comunali. Portico in Comune presenta la lista a sostegno di Cristillo | I NOMIÈ stata ufficialmente depositata la lista “Portico in Comune”, insieme al simbolo che accompagnerà il percorso verso le prossime elezioni...
Portico, parte la sfida di Cristillo: una squadra di esperti al voto? Cosa sapere Cosimo Cristillo deposita la lista Portico in Comune per le elezioni a Portico di Caserta.