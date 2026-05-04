Elezioni e ricusazione lista Nisi Foti | Occasione persa per la democrazia

Maria Foti, candidata a sindaca con la lista “Diamoci ancora una mano per Montebello”, ha commentato la ricusazione e l’esclusione di una delle liste in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. La sua dichiarazione si riferisce alla decisione presa in merito a una delle forze politiche candidate, che non potrà partecipare alle elezioni a causa di una procedura di ricusazione.

Maria Foti, candidata a sindaca della lista “Diamoci ancora una mano per Montebello”, interviene in merito alla ricusazione e alla successiva esclusione di una delle liste in vista delle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio."Quanto accaduto - dichiara Foti - rappresenta un passaggio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Meloni: «Un?occasione persa». Ma avanti con la legge elettorale (e niente elezioni anticipate»«Resta il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia» dice Giorgia Meloni nel messaggio affidato ai social dopo aver incassato la... “Querele temerarie? Così la legge delega del governo è un’occasione persa”. “Riforma Rai? Urgente per la democrazia”. Gli alert della delegazione per la libertà d’informazioneIndipendenza della Rai, molestie legali, concentrazione del sistema mediatico italiano e spyware. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Elezioni Montebello, attesa per il 2 maggio la decisione del Tar sulla ricusazione della lista Nisi · ilreggino.it; Elezioni Esino e Sueglio, destino sospeso per due liste; Comunali, doccia fredda per il centrodestra: il Tar esclude la lista Ogni Giorno Reggio Calabria; Elezioni Ricadi, Maria Pia Guerrera riammessa: annullata la ricusazione, la lista di Mobrici torna al completo · ilvibonese.it. Elezioni Ricadi, Maria Pia Guerrera riammessa: annullata la ricusazione, la lista di Morbici torna al completoIl candidato alla fascia tricolore: «Una decisione che ristabilisce pienamente la regolarità della nostra lista e conferma il rispetto delle regole» ... ilvibonese.it Elezioni, il nuovo ELENCO completo con tutte le LISTE e i NOMI dei candidati dopo la ricusazione di Ogni Giorno Reggio CalabriaLa lista Ogni giorno Reggio Calabria, di Domenico Giannetta, è stata esclusa dalla coalizione di Francesco Cannizzaro e dunque non battaglierà per le elezioni comunali. Ricusata, per eccedenza di ... strettoweb.com Il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, conferma ufficialmente che non si ricandiderà alle prossime elezioni di maggio. Un addio sereno che arriva dopo cinque anni intensi, segnati dalla pandemia ma anche da oltre 10 milioni di euro di investimenti e oper - facebook.com facebook . @paolomieli: "Ingenuo da parte di Travaglio dire vediamo i risultasti delle elezioni e se non c'è una vittoria chiara si voti nuovamente. E' già successo che poi il Movimento 5 Stelle governasse con tutti. Quando si forma un governo istituzionale poi ci entrano t x.com