La terza missione in Italia del Media Freedom Rapid Response ha affrontato temi come l’indipendenza della Rai, le molestie legali, la concentrazione nel sistema mediatico italiano e l’uso di spyware. Il consorzio di organizzazioni ha analizzato le sfide che riguardano la tutela della libertà di informazione nel paese, evidenziando le questioni più urgenti e le criticità del settore mediatico.

Indipendenza della Rai, molestie legali, concentrazione del sistema mediatico italiano e spyware. Su questi temi si è concentrata la terza missione in Italia del Media Freedom Rapid Response, consorzio di organizzazioni che monitora la tutela della libertà di informazione in Europa. “La prima volta siamo venuti nel 2022”, dice Sielke Kelkner dell’Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, “poi nel 2024 e ora di nuovo”. Come già due anni fa però, i delegati non sono stati ricevuti da nessun membro dell’esecutivo: l’unico confronto è stato con la segreteria tecnica del sottosegretario Francesco Paolo Sisto (Fi). “Ci dispiace perché anche laddove le opinioni possano essere in contrasto, i confronti sono la linfa vitale degli assetti democratici”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Querele temerarie? Così la legge delega del governo è un'occasione persa". "Riforma Rai? Urgente per la democrazia". Gli alert della delegazione per la libertà d'informazione

