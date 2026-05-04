Elezioni Calci 2026 | i candidati della lista Centrosinistra per Calci

Sono stati resi noti i nomi dei dodici candidati che compongono la lista ‘Centrosinistra per Calci’ in vista delle elezioni comunali del 2026. La formazione si presenta con Valentina Ricotta come candidata a sindaca, affiancata dai candidati che intendono concorrere per ottenere un seggio nel Consiglio comunale del comune della Valgraziosa. La presentazione ufficiale avviene in vista della tornata elettorale prevista tra circa due anni.

Ecco la lista dei 12 candidati al Consiglio comunale per la lista ‘Centrosinistra per Calci’ che affiancheranno Valentina Ricotta, candidata a sindaca del comune della Valgraziosa. Sei donne e sei uomini che rappresentano il territorio per capacità, competenze e sensibilità e appartenenza.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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