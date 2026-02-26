Elezioni amministrative Valentina Ricotta è la candidata del centrosinistra di Calci | dubbi dall' opposizione

In vista delle elezioni amministrative di fine maggio, si delineano le candidature per il ruolo di sindaco a Calci. Tra le proposte del centrosinistra si fa il nome di una candidata che si presenta come alternativa al quadro politico attuale. La campagna elettorale si avvia a intensificarsi, con le diverse forze che si preparano a presentare le proprie liste e programmi.

Un altro tassello del puzzle calcesano, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi (turno secco, senza ballottaggi), va al proprio posto. Il centrosinistra ha la figura attorno alla quale coalizzarsi e puntare a mantenere il controllo della maggioranza in Consiglio comunale: si tratta dell'attuale vicesindaca facente funzioni Valentina Ricotta. L'erede ad interim di Massimiliano Ghimenti presenterà la propria candidatura sabato 28 febbraio, alle 11.30, alla Casa del Popolo di via Roma a Calci. Insieme a lei ci saranno anche i segretari di partito che compongono la coalizione ‘Centrosinistra per Calci’. Dall'opposizione filtrano i primi dubbi in seguito all'ufficializzazione del nome del concorrente in lizza per il posto di primo cittadino della Valgraziosa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Calci, Ricotta si candida. La reggente in corsa per la carica di sindacaSciolte le riserve sul nuovo candidato a sindaco di Calci: sarà l’attuale sindaca reggente Valentina Ricotta, esponente del Partito Democratico. L’annuncio ufficiale della candidatura con la ... lanazione.it

Sindaci: si vota il 24 e 25 maggio. Election days per quattro comuniCascina, Calci, Fauglia e Orciano Pisano alle urne per eleggere i nuovi consigli comunali: primi candidati ... msn.com

