Elezioni amministrative 2026 a Fondi i candidati al Consiglio di Fratelli d’Italia

A Fondi si terranno le elezioni amministrative nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio, con l’obiettivo di eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. La consultazione si svolgerà su due giorni, coinvolgendo i cittadini chiamati a esprimere il loro voto per le diverse liste in corsa. Sono stati presentati i candidati al Consiglio di Fratelli d’Italia, che parteciperanno alle urne insieme agli altri schieramenti.

Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio a Fondi per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Sono cinque i candidati per la carica di primo cittadino; Annarita Del Sole è l’unica donna candidata a sindaco ed è sostenuta da Fratelli d’Italia e dalla lista civica Oltre.Di.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Elezioni amministrative 2026 a Fondi, i candidati al Consiglio di Forza ItaliaElezioni a Fondi dove il 24 e 25 maggio si vota per scegliere il nuovo sindaco, conclusa l’amministrazione guidata da Beniamino Maschietto, e per il...

Elezioni amministrative 2026 a Fondi, i candidati al Consiglio comunale della LegaTonino De Parolis è uno dei cinque candidati a sindaco in corsa alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Fondi.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Elezioni 2026, lista Fratelli d'Italia: tutti i candidati al Consiglio comunale; Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; Speranzon: Sui candidati bengalesi operazione strumentale del Pd; Elezioni a Faenza, Fratelli d'Italia presenta la lista di candidati a sostegno di Padovani.

Elezioni amministrative 2026, dove e quando si vota: date e Comuni alle urneLe elezioni amministrative 2026 nelle Regioni a statuto ordinario sono in programma domenica 24 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 25 maggio (dalle ore 7 alle ore 15), con eventuale turno di ballottag ... tg24.sky.it

Elezioni Comunali Albano Laziale, Fratelli d’Italia ha presentato la sua squadra: 24 candidati a sostegno di Ferrarini sindacoIn vista delle elezioni Comunali di Albano Laziale del 24 e 25 maggio 2026 Fratelli d’Italia ha ufficializzato la propria lista, composta da 24 candidati, ... castellinotizie.it

Ieri a Vigevano per la presentazione della lista dei candidati di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale. Un’occasione di confronto partecipata e concreta, in cui sono emersi con chiarezza i valori di competenza, concretezza e coerenza, fondamentali per costruir - facebook.com facebook