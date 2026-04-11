Elezioni si presentano i candidati della lista Cervia Fare Comune a sostegno di Boschetti

In vista delle prossime elezioni comunali, è stata ufficializzata la presentazione della lista Cervia Fare Comune, che sostiene la candidatura del candidato sindaco Mirko Boschetti. La lista è formata da diversi candidati che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale. La presentazione è avvenuta in una riunione pubblica a cui hanno partecipato rappresentanti della lista e i sostenitori della candidatura.

In vista delle elezioni amministrative, si è costituita la lista Cervia Fare Comune, a sostegno del candidato sindaco Mirko Boschetti. La lista è stata presentata sabato mattina alla presenza dello stesso Boschetti. “Una scelta che parte da alcune considerazioni di fondo: le tante energie.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Elezioni a Cervia, il Pd schiera 16 candidati a sostegno di BoschettiÈ stata presentata la lista dei candidati del Partito Democratico a supporto del candidato Mirko Boschetti sindaco per le prossime amministrative di... Cervia, alle elezioni Boschetti incassa il sostegno del M5S con la lista guidata da Samanta FarabegoliCome già annunciato nelle settimane scorse, a Cervia il grande campo largo che ha deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Mirko Boschetti,...