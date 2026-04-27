Elezioni a Faenza Fratelli d' Italia presenta la lista di candidati a sostegno di Padovani

A Faenza si avvicinano le elezioni comunali e il partito Fratelli d'Italia ha annunciato ufficialmente la lista dei propri candidati per il consiglio comunale. L’annuncio è arrivato questa mattina, in vista del voto previsto per il 24 e 25 maggio. La formazione politica sosterrà la candidatura a sindaco di Gabriele Padovani, rappresentante di Area Liberale. La presentazione dei candidati avviene a pochi giorni dall’apertura delle urne.

Le elezioni amministrative di Faenza si avvicinano. Questa mattina a svelare i propri candidati in corsa per il consiglio comunale di palazzo Manfredi è stata Fratelli d'Italia che, alle prossime elezioni del 24 e 25 maggio sosterrà la candidatura a sindaco di Gabriele Padovani di Area Liberale.A.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Elezioni a Faenza: Padovani presenta il programma elettorale Notizie correlate Elezioni a Faenza, Gabriele Padovani presenta i candidati di Area LiberaleÈ stata presentata stamattina in piazza del Popolo a Faenza, al banchetto sotto la Torre dell'orologio, la lista di Area Liberale di Gabriele... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elezioni Faenza 2026: ecco tutte le liste e i nomi dei candidati in consiglio comunale; Faenza verso le elezioni, ecco i candidati e le liste pronti a sfidarsi; Faenza. Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026: nessuna sorpresa, ammesse tutte e 12 le liste dei candidati consiglieri comunali; FdI, il 18enne Bandini si candida. Grillini annuncia il dietrofront. Fratelli d’Italia presenta la lista: 22 candidati a sostegno di Padovani sindaco a FaenzaÈ stata presentata ufficialmente nella mattina di oggi, lunedì 27 aprile, a Faenza la lista di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni comunali del 24 e ... ravennanotizie.it Faenza. Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026: nessuna sorpresa, ammesse tutte e 12 le liste dei candidati consiglieri comunaliAl sorteggio per i posti sulla scheda le cinque che sostengono Isola finiscono a sinistra, poi arrivano le cinque di Padovani. Relegate in fondo la lista di Miccoli e quella di Apicella. ravennanotizie.it Telesveva. . Amministrative Andria, presentata la lista nata dall’unione tra Cinque Stelle e Alleanza Verdi Sinistra #puglia #bat #andria #elezioni #m5s #avs #candidati #centrosinistra #politica - facebook.com facebook #Palestina – Si sono svolte le elezioni amministrative in Cisgiordania e nella città gazawi di Deir al-Balah, le prime votazioni nella Striscia di Gaza dopo 20 anni. La maggioranza dei seggi in Cisgiordania è stata conquistata da liste vicine a #Fatah e all'Aut x.com